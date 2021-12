Cane stanco di camminare per strada in cerca di aiuto si salva

Là fuori ci sono tante storie di salvataggi davvero incredibili che fanno bene il cuore. E fanno sperare in un mondo migliore per tutti gli esseri viventi, randagi compresi. Il cane è stanco di camminare per strada, sempre in cerca di aiuto, di un riscatto, di redenzione. Ma alla fine si salva, grazie al buon cuore di persone incontrate per caso.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente lilianebenega

Il 21 settembre scorso Liliane Benega e suo marito stavano camminando in strada. La loro passeggiata si è trasformata in un eroico salvataggio quando hanno incontrato all’improvviso un cucciolo tutto solo in mezzo alla strada. Erano le persone giuste, nel posto giusto, al momento giusto.

Liliane Benega ha filmato il momento in cui si sono incontrati, postando poi il video sui social. Il marito si prendeva cura dell’animale, prendendolo in braccio. Non ha opposto resistenza: era stanco, affamato, chissà da quanto non beveva.

Forse si era fermato lì già stanco di camminare e pensare alla fine, quindi lo abbiamo portato con noi.

Questo il commento della donna, che ha detto di non aver avuto dubbi sul da farsi. Il destino li aveva fatti incontrare e quindi lo hanno preso in braccio e lo hanno portato via da quella vita fatta di stenti. Lo hanno coccolato, consolato, tenuto al sicuro. E lui, probabilmente per la prima volta, ha scoperto cosa significa la parola amore.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente lilianebenega

Cane stanco di camminare per strada portato in salvo da persone di buon cuore

Aveva molta sete e fame, senza nemmeno la forza di mangiare.

Il povero cagnolino sembra migliorare un po’ dopo che la coppia gli dà da bere e da mangiare. È grato a quelle due persone che hanno deciso di prendersi cura di lui e di offrirgli una vita piena d’amore che altri invece gli avevano negato.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente lilianebenega

Il video è diventato ben presto virale, con migliaia di visualizzazioni, like e commenti.