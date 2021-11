Keiko è il cane protagonista del nuovo video diventato virale sulla piattaforma Tik Tok. Adrian Chateau Wiles, la sua mamma umana, ha deciso di partecipare ad una specie di challenger nata sul social network.

Credit: adrianchateau – Tik Tok

Tanti proprietari si sono divertiti ad abbaiare contro i propri amici a quattro zampe e a riprendere la loro reazione. Così, la donna ha deciso di provare e di vedere il comportamento del suo amato cane Keiko.

La donna e il cucciolo si stavano rilassando insieme sul letto, quando Adrian Chateau Wiles ha improvvisamente abbaiato contro il cane. La reazione di Keiko è stata davvero esilarante ed è diventata virale in tutto il mondo.

L’animale l’ha guardata con gli occhi sbarrati e allo stesso tempo sconvolti. Ha iniziato a saltare sul letto per poi tornare con gli occhi fissi verso la sua mamma. Era come se volesse dirle: “Cosa ti sta succedendo, chi sei tu, cos’era quel verso”.

Il video del cane Keiko

L’espressione sul viso del cucciolo, mentre guarda sua madre e non sa esattamente come comportarsi, è davvero impagabile! Era scioccato e confuso e soprattutto non aveva idea che la sua proprietaria fosse in grado di abbaiare esattamente come lui!

Il filmato pubblicato su Tik Tok ha fatto sorridere migliaia di persone ed ha raggiunto un inaspettato ed incredibile numero di visualizzazioni. Non solo, gli utenti lo hanno condiviso ovunque e in pochi giorni si è diffuso in tutto il mondo!

Che dite, Adrian Chateau Wiles è la vincitrice della challenger? Crediamo proprio di si!

Vogliamo dire grazie a questa donna per averci regalato questo momento esilarante, che ci ha divertito da morire! Abbiamo bisogno di vedere anche scene come queste, viste le troppe storie di abbandoni e maltrattamenti che ogni giorno siamo costretti a leggere!

E voi, invece, avete mai provato ad abbaiare contro i vostri amici a quattro zampe?