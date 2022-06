Questa è la tristissima storia di un povero cane sui binari del treno che non si muove da quel posto pericolosissimo. Lui attende, infatti, che i suoi proprietari tornino indietro a prenderlo per riportarlo a casa. Non sa, invece, che la famiglia che avrebbe dovuto prendersi cura di lui, si è sbarazzata dell’animale che avrebbe dovuto proteggere per sempre. Lasciandolo solo e rischiando di farlo morire in un incidente con un treno.

Suzette Hall ogni giorno interviene per segnalazioni di cani randagi a Irvine, città della California. Quando ha saputo di questo dolce cagnolino lasciato da un’auto sui binari del treno ha lasciato quello che stava facendo ed è corsa a salvare il mix con un Labrador nero.

In molti avevano tentato di portare in salvo il cane, ma lui non se ne voleva andare. Quello era il posto dove aveva visto per l’ultima volta i suoi proprietari. E voleva aspettarli lì. Non si muoveva nemmeno per andare a cercare del cibo, perché aveva paura di perdere il ritorno della sua famiglia umana.

Aspettano sempre quando vengono scaricati perché sono molto leali e pensano che la persona stia tornando. Ero così spaventata che rischiava di farsi investire da un treno. La ragazza che lo ha notato per prima ha detto che era come se si muovesse a malapena finché il treno non fosse quasi vicino a lui.

Suzette Hallo lo ha presto raggiunto sui binari:

All’inizio si è alzato e ha iniziato a correre, ma io gli ho lanciato del pollo e questo lo ha fatto fermare. Era molto spaventato ed esitante.

Cane sui binari del treno salvato appena in tempo

La donna ha creato una trappola con pollo e hot dog, nascondendosi per non spaventarlo. Lei è famosa perché non si arrende mai quando decide di salvare un cane.

Il cucciolo aveva fame ed è caduto nella trappola. La donna lo ha chiamato Soldier e lo ha portato al Camino Pet Hospital, dove si è rilassato e ha ricevuto cure e cibo. E dove ha anche ricominciato a scodinzolare.