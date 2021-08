L’amore vince sulla morte. Il dolore per la perdita di una persona cara non colpisce solo chi cammina su due piedi, ma anche chi corre su quattro zampe incontro alla propria famiglia umana con amore e dedizione. Lo dimostra questo cane che sulla bara del proprietario durante il funerale commuove tutti quanti. Sono immagini struggenti e piene di dolore.

Andrea è la figlia della persona che non c’è più. Su Facebook ha voluto raccontare la storia d’amore tra suo padre e il loro cagnolino, Shirley, che viveva sempre con l’uomo. I due erano letteralmente inseparabili.

Pensavamo che, poiché era legata, stesse piangendo. Lo abbiamo lasciato andare e finché non è salito sulla bara non si è calmato.

Il cane non si dava pace. Al funerale nessuno riusciva a tenerlo. Quando hanno deciso di liberarlo, si sono resi conto che l’unico modo per poter calmare l’animale era farlo stare vicino alla persona che aveva amato per tutta la vita, ricambiato con lo stesso affetto.

Questa storia ci arriva dal Paraguay. Shirley ha 12 anni e ha trascorso tutta la sua vita con quell’uomo la cui morte ha causato nel suo cuore un grande dolore. Non lo voleva proprio lasciar andare via in quel modo

Andrea Arzamendia, figlia del defunto, ha lasciato Shirley legata a un palo mentre vegliava sul corpo del padre, ma il cane sembrava molto irrequieto, urlava e abbaiava ogni minuto. Poi hanno capito il perché.

Cane sulla bara del proprietario, solo così riesce a calmarsi

Solo vicino alla bara di Miguel Angel il cane ha ritrovato la calma. Così com’era stato per tutta la sua vita. Doveva stargli accanto per stare bene. Senza di lui non sarebbe stata la stessa cosa.

Shirley e la sua famiglia hanno perso prima la mamma e poi il papà. E ora saranno i figli a prendersi cura di Shirley, come chiesto dall’uomo prima di morire.