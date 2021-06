Il protagonista di quella storia è un cagnolino nero di nome Persée. Il cucciolo vive a Theix-Noyalo nel Morbihan con i suoi amici umani Queuma Dos Santos e Maycon Lima. Lo scorso mese la vita di queste persone si è trasformata in un incubo, dopo al scomparsa del loro fedele amico a quattro zampe.

Credit: staffie_persee – Instagram

Il piccolo Persée è stato rubato dall’abitazione di famiglia:

Subito dopo la sua scomparsa, una persona ci ha raccontato di aver visto un’auto fermarsi a una rotonda. Una coppia è scesa dal veicolo ed ha iniziato ad attirare il nostro cane. Avevamo già il sospetto che fosse stato rubato.

Oltre a quella testimonianza, Queuma e Maycon non avevano altre prove, ma hanno allertato le forze dell’ordine e chiesto aiuto a tutti i rifugi del posto. Non solo, i proprietari hanno anche promesso una ricompensa di 2 mila euro.

Poi, qualche giorno fa, hanno ricevuto una chiamata del tutto inaspettata. Quella voce dall’altra parte del telefono raccontava di aver visto una coppia con un cane che sembrava proprio il loro. Dopo aver visto le foto, anche i due amici umani non avevano alcun dubbio: era proprio Persée.

Credit: staffie_persee – Instagram

Quando Queuma ha chiamato la coppia, una donna ha dichiarato di non sapere che il cane fosse suo. Ma la sua macchina coincideva proprio con quella descritta dal primo testimone.

A quel punto le ho chiesto di portarlo dal veterinario per controllare, attraverso il microchip, che fosse davvero il mio cane. Subito ha tirato in ballo la ricompensa di 2 mila euro. Avevo paura che mi ricattasse, così ho deciso di giocare al suo gioco.

Il ritrovamento di Persée

In seguito, la coppia è subito salita in macchina ed ha intrapreso un lungo viaggio per raggiungere la residenza di quelle persone.

Credit: staffie_persee – Instagram

Hanno trovato il cane in condizioni molto gravi, era trascurato e magro. Grazie al veterinario hanno potuto provare che era proprio lui e che era stato rubato. La coppia è stata subito denunciata. Oggi Persée si sta riprendendo e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Finalmente, è potuto tornare tra le braccia amorevoli della sua famiglia.