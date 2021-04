Cane si rifiuta di abbandonare la tomba del piccolo proprietario morto a due anni

Il cane sulla tomba del piccolo proprietario morto a soli 2 anni dimostra la fedeltà e la lealtà dei migliori amici dell’uomo (e dei bambini), che nemmeno la morte può cancellare. La famiglia del bimbo deceduto troppo presto hanno provato a farlo desistere, ma lui imperterrito torna lì a vegliare sul suo piccolo grande amico.

Fonte Pixabay

Mino è un cane nero, con qualche sfumatura bianca data dall’età. Vive con la sua famiglia umana nella provincia vietnamita di Long An. Mino trascorre gran parte del giorno e della notte sulla tomba di Keth, un bambino di due anni morto annegato.

Il cane è sempre lì e non si sposta per nessuna ragione al mondo. Khet purtroppo è morto in un canale vicino casa, annegato dopo essere scappato di casa, mentre la mamma cucinava, ed essere caduto in quella che è diventata una trappola mortale per il bimbo.

Tre giorni dopo il funerale del bambino, Mino ha iniziato ad andare sulla tomba del bambino, che si trova sul retro della casa di famiglia, arrampicandosi sopra e rimanendo lì a vegliare.

La nonna ha raccontato di aver cercato di togliergli questa abitudine, perché non le sembrava corretta. Ma lui è sempre tornato. Perché Mino e Khet erano molto legati e sono letteralmente cresciuti insieme.

Cane sulla tomba del bambino morto a 2 anni: una storia commovente

La famiglia racconta che il cane di solito torna in casa a mezzogiorno per mangiare e poi ritorna al suo posto, con il sole o con la pioggia. A volte trascorre lì tutta la notte.

Nonostante ci siano altri bambini in casa, Mino era molto legato a Khet, tanto che a volte porta anche del cibo vicino alla tomba, come se volesse dar da mangiare a quel piccolo amico che non c’è più. La famiglia probabilmente dovrà spostare la tomba, ma sicuramente Mino la seguirà sempre.