La lealtà dei migliori amici dell’uomo è commovente. Ed è in grado di superare anche un ostacolo che sembra insormontabile, come lo è la morte, la separazione eterna dalle persone che amiamo. Il cane sulla tomba del proprietario ucciso piange la scomparsa del giovane 22enne, il suo amico umano, durante il suo funerale.

James William Warner era un giovane di 22 anni che viveva con la sua famiglia a Shelbyville, in Tennessee, negli Stati Uniti d’America. Il corpo ormai senza vita del giovane ragazzo è stato trovato in strada. Qualcuno lo ha ucciso con diversi colpi di arma da fuoco.

Il suo assassino lo ha lasciato lì in strada da solo. Accanto a lui anche la fidanzata, rimasta gravemente ferita durante lo scontro a fuoco. Si trova ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Una tragedia per le loro famiglie. E anche per il cane che condivideva la vita con James William Warner.

La morte di Will è stato uno choc per tutti, come ha raccontato la mamma, Christy West Warner:

È stato come avere un’esperienza extracorporea. Sono come svenuta. Il mio intero mondo è andato distrutto in un milione di pezzi.Ogni secondo con Will era una gioia. Lui era semplicemente straordinario. Era un bravo ragazzo ed era molto piacevole.

La sua scomparsa è stato uno choc per i famigliari, ma anche per Ace, il cane di Will.

Cane sulla tomba del proprietario durante il funerale

Mentre il dipartimento di polizia di Nashville ha identificato il sospettato di omicidio, Samuel Earl Rich, un ragazzo di 25 anni in custodia a Bedford County, i genitori hanno dovuto organizzare il funerale.

Will è stato seppellito al Mt. Lebanon Cemetery alla presenza di amici e famigliari, riuniti sulla tomba. Ace era lì e non appena hanno chiuso la sua tomba il cucciolo si è sdraiato sulla nuda terra per stargli più vicino. Ace è anche presente nel necrologio di Will, descritto come leale e fedele compagno, come solo il miglior amico dell’uomo sa essere.