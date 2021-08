È stato celebrato nella mattinata di ieri, lunedì 23 agosto, il funerale di Sara Ghislanzoni, la giovane mamma morta a 40 anni, pochi giorni dopo il parto. Una sua amica proprio durante la funzione, ha deciso di leggerle una lettera davvero commovente, che ha fatto piangere tutti i presenti.

In tanti hanno deciso di partecipare per ultimo saluto alla donna, ma soprattutto per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari. I suoi amici hanno anche pubblicato molti messaggi di cordoglio sui social.

Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di Civate, nel piccolo comune in provincia di Lecco. L’intera comunità si è riunita per questa famiglia, colpita dalla tragica ed improvvisa perdita. Una sua cara amica le ha scritto una lettera che ha letto durante la funzione:

Mi ricordo come se fosse ieri il giorno in cui ci siamo abbracciate in lavanderia e ci siamo strette e lì è partito il primo ‘ti voglio bene.’ E poi il boom della nostra unione, quando il 28 dicembre del 2020 mi hai confidato della tua gravidanza, ora hai regalato al mondo un amore di bambina, la dolce Sole. Grazie alla comunità credevo che quell’amicizia sarebbe durata anche fuori, avevo quell’amica che non avevo mai avuto.

Poi arrivò quella maledetta telefonata che rovinò tutto, ci spaccò il cuore a metà. Abbiamo pregato, sperato e voluto che tutto andasse per il meglio, ma così non è stato… Sono sicura che la nostra amicizia vivrà per sempre nei nostri cuori. Sarai sempre nei nostri pensieri.