Cane terrorizza la proprietaria quando compare davanti a lei tutto sporco di rosso: cosa aveva fatto

Scopri come il cane ha terrorizzato a morte la proprietaria

Questa è una storia che sarebbe potuta accadere a ognuno di noi. Quante volte usciamo di casa pensando di lasciare al sicuro i nostri pets e, al nostro rientro, li troviamo in situazioni ai limiti dell’incredibile? È questo che è successo ai protagonisti di questo racconto. Cane tutto sporto di rosso terrorizza la proprietaria a morte: che è accaduto?

Jordan Gilletti non poteva credere ai suoi occhi. Quando è tornata a casa ha subito pensato che ad Alice, la sua adorata bulldog, con cui condivide vita e casa, insieme a Edgar, un cane della stessa razza, avesse avuto un incidente.

Ma quando Jordan Gilletti ha scoperto quello che era successo non poteva credere ai suoi occhi. Alice stava bene, non si era fatta male e non aveva ucciso nessuno. Semplicemente aveva deciso di mangiarsi uno dei suoi rossetti, giocando al morto quando lei è rientrata a casa.

Ovviamente la giovane donna pensava si trattasse di sangue. Ma poi ha scoperto che quelle macchie rosse non arrivavano da una ferita. Giocava a fare la morta, dopo essersi cosparsa tutta quanta con il rossetto.

La bulldog inglese aveva spalmato il trucco per le labbra un po’ dappertutto, mentre la trentenne, mamma umana dei due cagnoloni, era fuori casa. Alice non è nuova ad atti del genere: sappiate che prima del rossetto, ha già fatto fuori, masticandoli, sette telecomandi della tv.

Cane terrorizza la proprietaria: come ha reagito la donna

In quel momento il mio cuore è completamente sprofondato quando ho pensato che fosse successo qualcosa di veramente grave. Poi ho guardato Edgar, e stava masticando un contenitore di rossetto vuoto. In quel momento ho capito che aveva mangiato il mio rossetto e stava aspettando che le massaggiassi la pancia.

Per fortuna tutto è finito bene. Ma immaginiamo lo spavento della proprietaria del cucciolo dispettoso e combina guai.