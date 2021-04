Cane trascina il suo letto ovunque in casa, il suo papà scopre dopo perché lo fa

I cuccioli dimostrano affetto nei nostri confronti nei modi più disparati. A volte hanno dei comportamenti che noi non comprendiamo, ma che per loro sono la dimostrazione di quanto tengono a noi. Come il cane che trascina il letto ovunque per tutta casa per poterlo far vedere a chi ama davvero. Ecco la sua storia.

Fin da quando era una cucciola, Dora ha sofferto di ansia. La famiglia cercava ogni giorno modi per poterla aiutare a calmarsi e farle passare questo problema che la bloccava, come racconta Ruby Simpson, la sua mamma umana.

La donna racconta che ha bisogno di molte attenzioni, adora essere coccolata e accarezzata, ma è anche molto paurosa: appena l’hanno presa aveva paura dei rumori forti, dei tuoni e di tante altre cose. E fin da subito ha iniziato a dimostrare in modo strano il suo affetto.

Ruby Simpson spiega che è sempre stata particolarmente legata al suo letto, pensato appositamente per calmare i cani che soffrono di ansia. Significa molto per lei e lo porta con se ovunque per tutta casa, non lo perde mai di vista.

Ma non solo. Ogni volta che Dora è felice di vedere qualcuno, le porta ciò che le è più caro: l’orsacchiotto, magari. Ma per le persone speciali ecco che Dora va in giro per casa con il letto per mostrarlo. E dimostrare il proprio amore.

Cane trascina il letto per casa: la sua cuccia è sempre con se

Dato che era un cucciolo, ha sempre dovuto tenere qualcosa in bocca quando è sovraeccitata o ansiosa. Per lo più è un orsacchiotto di peluche, ma quando non riesce a contenere la sua eccitazione, prende il letto e lo porta alla persona che è entusiasta di vedere, un po’ come un regalo, ma deve tenerlo in mano.

Queste le parole della sua mamma umana: Dora non è adorabile?