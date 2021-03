Husky sulla neve non vuole rientrare e dice no alla sua mamma umana (VIDEO)

L’Husky sulla neve sta talmente bene che non ne vuole assolutamente sapere di rientrare in casa. La sua mamma umana cerca di convincerlo in tutti i modi a fare dietrofront, gli apre la porta, gli parla, perché è già stato fuori all’aperto per abbastanza tempo. In tutta risposta il cane le dice di no. Sembra davvero dire no mentre mugola!

Fonte Pixabay

Malakai è un Husky siberiano che non poteva essere più felice quel giorno. Finalmente una tempesta di neve si era abbattuta intorno a casa sua e fuori era tutto coperto da un manto candido ideale per poter giocare a più non posso.

La sua mamma umana lo aveva fatto uscire a giocare un po’. Anche se era freddo poco importava, lui ha la pelliccia per resistere a temperature anche più rigide. Quello che la donna non sapeva è che alla sua richiesta di rientrare il suo adorato Malakai le avrebbe risposto con un no secco. Ascoltare per credere.

Melissa Renick a un certo punto ha aperto la porta di casa. L’Husky è sicuramente nato per stare in mezzo alla neve, ma secondo la donna era ora di rientrare, perché fuori iniziava a fare buio. E anche tanto freddo.

Malakai si chiedeva il perché di tanta insistenza. Il cane di 4 anni stava tanto bene fuori in mezzo a quello che era di fatto il suo habitat naturale. Non ne voleva proprio sapere di rientrare in casa in quel momento. E magari nemmeno nell’immediato futuro.

Malakai, l’husky sulla neve che dice no alla sua mamma

Quando la sua mamma umana ha iniziato a insistere affinché lui tornasse dentro, ripetendogli più volte che era venuto il momento di fare rientro a casa, il cane di 4 anni prima ha iniziato a brontolare e poi le ha detto un no secco, voltando la testa dall’altra parte.

Alla fine la donna ha rinunciato, perché sa quanto può essere testardo il suo cane. È adulto, sa quello che vuole e nessuno riesce a fargli mai cambiare idea. Anche se alla fine è ritornato in casa, ma mettendosi davanti alla porta a guardare fuori la neve.