C’è un video che in breve tempo è diventato virale e ha per protagonista un dolce cucciolo che finalmente si gode un po’ di sano relax come si deve. Il cane è trattato da re dopo essere entrato in un negozio. Si siede e si sdraia comodamente su un divano in vendita. E chi riprende il video ha permesso a tutti di vedere questa simpatica scenetta.

Fonte foto da video su TiTok di vivian.dalila

Il 26 gennaio scorso, un cane senza casa color caramello ha deciso di entrare in un negozio Casas Bahia nella città di Anápolis, un comune del Brasile nello Stato del Goiás, parte della mesoregione del Centro Goiano e della microregione di Anápolis.

Una volta entrato dalla porta ha visto un bel divano blu, morbido e confortevole. E ha deciso di sdraiarsi un po’ su quel divano per rilassarsi e per riposarsi. Gli hanno anche dato un cuscino per tenere su la testa e fare un pisolino davvero confortevole.

Vivian Dalila, una dipendente del negozio, ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video che ritrae il cane che si sente già a casa. Si sente al suo posto e a quanto pare non è la prima volta che il cane decide di dormire su quel divano.

Se già in passato abbiamo visto cani entrare e sedersi comodamente sui divani, anche in questo caso la scenetta è tenerissima. Il cucciolo sembra stare davvero comodo e dormire sonni tranquilli, anche perché ci sono i dipendenti dello store a prendersi cura di lui.

Il video ovviamente è diventato virale in breve tempo.

La pubblicazione sul profilo TikTok della dipendente ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, di mi piace e anche di commenti.