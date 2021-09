Questa è la storia di un povero cane travolto e terrorizzato, così tanto spaventato che la sua aggressività ha lasciato i soccorritori letteralmente sconvolti. Non riuscivano assolutamente a comprendere cosa potesse aver vissuto in passato quella povera creatura con così tanta rabbia dentro da sfogarsi in quel modo e non fidarsi degli esseri umani.

Stephan era un cucciolo. Lo hanno trovato in autostrada. Aveva avuto un incidente terribile, con un infortunio tremendo. I soccorritori pensavano che avrebbero potuto operare con semplicità, non credevano che, viste le ferite, avrebbe potuto avere tutta quella forza per reagire.

Il salvataggio di Stephan non è stato semplice, è stato molto problematico, proprio a causa della sua aggressività. Quando lo hanno trovato, era paralizzato dalla paura in mezzo alla strada. Era stato investito da un veicolo: il luogo dove si trovava e la sua reazione hanno reso il salvataggio decisamente arduo anche per soccorritori professionisti.

Il cucciolo, nervoso, turbato e confuso, semplicemente non voleva essere toccato. Non sapevano se fosse il suo carattere o qualcosa legato a quella situazione in cui si trovava. Ma i soccorritori sono andati avanti come meglio potevano, con una museruola e agendo con cura.

Per fortuna i suoi soccorritori non si sono arresi e lo hanno portato in salvo tra mille difficoltà, consegnandolo nelle mani sapienti di un veterinario. Soffriva di una commozione cerebrale e aveva bisogno di cure immediate.

Cane travolto e terrorizzato, tutti si mobilitano per Stephan

La storia del cucciolo si è diffusa presto sui social e sono arrivate molte donazioni e numerosi aiuti per iniziare il percorso verso alla guarigione. Una strada molto lunga, ma Stephan aveva una gran voglia di vivere la sua seconda vita.

Oggi il cane è irriconoscibile. Non è aggressivo, è guarito, ama le persone e gli altri animali. Il cucciolo di otto mesi è felice e in salute nella usa nuova casa per sempre.