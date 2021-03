Cane triste legato in una stazione di servizio aspetta il padrone che non tornerà più

Chi penserà al povero cane triste legato in una stazione di servizio, tutto solo? Lui pensa sicuramente che il suo proprietario tornerà indietro per recuperarlo e riportarlo a casa con se. Invece quello che l’animale non sa è che il padrone non tornerà più indietro. Il motivo è davvero straziante e ha commosso moltissime persone.

Fonte Pixabay

Il cucciolo era stato legato a una rastrelliera. E non si è mosso da lì da quando il suo proprietario lo ha lasciato, in attesa del suo ritorno. Ma il suo miglior amico umano non è più tornato indietro a prenderlo.

Accanto aveva una ciotola di cibo, che ha mangiato velocemente insieme a un sacchettino di crocchette. Il proprietario aveva anche lasciato un asciugamano e il libretto delle vaccinazioni del cane.

Nessuno sa perché i proprietari abbiano lasciato lì il cane. Il libretto delle vaccinazioni era completo e il cane in ottimo stato, a dimostrazione che la sua famiglia è stata attenta, amorevole e responsabile nei suoi confronti.

Eppure i suoi genitori umani lo hanno lasciato lì. Per fortuna una donna del posto lo ha visto e ha deciso di aiutarlo. Rosy Cabrera ha subito portato il cane a casa con se.

Il salvataggio del cane triste legato in una stazione di servizio

La donna che vive in Paraguay ha condiviso la storia del cane sul gruppo Facebook Hendyla Animals, in cui i cuccioli vengono offerti in adozione e anche in vendita. Sperava di trovargli una casa per sempre e sensibilizzare sull’abbandono dei cani.

Una nonnina ha deciso di adottare il cucciolo, a casa aveva spazio e un altro animale domestico pronto ad accogliere quel cane bisognoso di aiuto. Per fortuna questa è una storia a lieto fine, ma è terrificante sapere che ci sono ancora persone che lasciano indietro i loro compagni pelosi di una vita.