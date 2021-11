Non riesce proprio a rassegnarsi

Oso è un dolce cucciolo di razza Golden Retriever. I suoi proprietari lo amano alla follia e passano le giornate insieme a divertirsi e coccolarsi. Un giorno, però, il cane era triste, perché non voleva ritornare dalla passeggiata al parco con il proprietario. Quattro ore non sono sufficienti per lui.

Fonte foto da Instagram di oso.the.golden

Oso adora andare in un parco con un laghetto poco distante da casa. Quando è ora di tornare indietro, però, non è mai felice. Perché vorrebbe starci molto più tempo. Non ne avrebbe mai abbastanza.

Ad agosto scorso il suo proprietario ha condiviso su TikTok il video del suo cucciolo altamente contrariato perché doveva tornare a casa. Erano rimasti solo quattro ore nel parco a passeggiare insieme. E per lui non erano assolutamente sufficienti.

Questo dolce cagnolino adora fare le passeggiate all’aria aperta. E non ne avrebbe mai abbastanza. Ecco perché, quando viene il momento di andare a casa e fare marcia indietro, mostra tutta la sua tristezza.

Quel giorno aveva trascorso quattro ore al lago con il suo amato proprietario. E il suo musetto deluso ha conquistato tutti coloro che si sono imbattuti nel suo video, commovente ed esilarante al tempo stesso.

Fonte foto da video TikTok di oso.the.golden

Cane triste per la fine della passeggiata

Il Golden Retriever ha conquistato tutti quanti con la sua espressione davvero triste e dolcissima. Nel video si sente la proprietaria che era insieme a lui a fare la passeggiata all’aria aperta pronunciare questa domanda rivolta a Oso:

Non puoi stare in ‘acqua’ tutto il giorno. Non bastano quattro ore?

La pubblicazione ha avuto più di 1,8 milioni di visualizzazioni, 443.000 reazioni e migliaia di commenti, tutti dalla parte di Oso. Tutti sono d’accordo con il cane sul fatto che quando ti diverti quattro ore non sono mai abbastanza. Vorremmo sempre di più, non è vero?