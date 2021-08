La maggior parte di noi ha nella propria vita un amico a quattro zampe. Cosa c’è di più bello del tornare a casa e trovare una coda scodinzolante che ci accoglie dietro la porta? Ogni cane ha il suo modo per fare le feste al suo proprietario, ma quello del Golden Retriever protagonista di questo video, è davvero fuori dal comune!

Il filmato del Golden Retriever si è diffuso sul web e ha fatto il giro del mondo, facendo sorridere migliaia di persone. Non appena la sua mamma umana torna a casa, il cucciolo la aspetta davanti alla porta. Appena la donna si china verso di lui per dargli un bacio, l’animale gira la testa di scatto. Guardate voi stessi:

Dopo aver visto il video virale, sono state diverse le opinioni degli utenti. Secondo qualcuno il cane lo fa per dispetto oppure non ama proprio quando qualcuno gli dà dei baci. Secondo altri, invece, lo fa per porgere la guancia in attesa che la sua mamma gli dia il bacio del rientro.

Non è nota la motivazione indietro la reazione del cucciolo, poiché la sua famiglia non lo ha spiegato durante la pubblicazione del video sul web. Ciò che è però certo, è che il Golden Retriever ha divertito migliaia di utenti in tutto il mondo! Il suo video ha raggiunto oltre un milione e 400 mila visualizzazioni su YouTube. In seguito, è stato condiviso anche su altri social network come Facebook, Instagram e Twitter.

Non è la prima volta che un amico a quattro zampe diventa famoso sul web. Spesso i cani riescono a farci sorridere con le marachelle e con le loro reazioni davanti a particolari situazioni. Il post di questo Golden Retriever ha ricevuto anche un incredibile numero di commenti da parte di altri proprietari, che hanno condiviso esperienze simili dei propri animali domestici!