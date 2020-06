Cane trova il nascondiglio perfetto dove dormire Il nascondiglio perfetto del cane per dormire: ecco dove lo ha trovato

Dove può schiacciare in casa un pisolino in tutta tranquillità un cagnolino per non essere disturbato da nessuno? Questo cane ha trovato assolutamente il nascondiglio perfetto per dormire. Nessuno avrebbe mai potuto trovarlo lì dove si era comodamente sistemato.

Hoss è un cane che ama giocare tutto il giorno. Ama trascorrere le sue giornate a divertirsi e a stancarsi. Sandy Burke Moody, la mamma di Hoss, ha raccontato che la loro famiglia vive in mezzo ai boschi nel sud del Mississippi, vicino a un lago.

Ce n’è di posto per divertirsi, giocare, correre e sporcarsi. Ma quando arriva il momento di dormire, si vuole sparire dalla faccia della terra, per non essere assolutamente disturbati.

Sandy Burke Moody ha raccontato che Hoss ama giocare, ma anche dormire. Dorme spesso con la sua mamma umana. Ma c’è un altro posto che lui adora più di tutti. Un posto nel quale potersi nascondere e sfidare tutti a trovarlo. Le prime volte ci è voluto un po’ per capire che Hoss dormiva su quel tappeto bianco dello stesso colore della sua pelliccia. È perfettamente mimetizzato, non trovate?

La sua stessa mamma umana spesso fatica a trovarlo. Magarli gli passa accanto ma nemmeno lo nota, perché Hoss si confonde benissimo con il resto del tappeto. Sandy Burke Moody una volta ha dovuto avvicinarsi per vedere se respirava per capire che fosse lui!

Ci sono delle volte in cui Hoss è completamente invisibile, come nella fotografia che la sua mamma umana ha deciso di condividere online sui social network e che ha letteralmente fatto impazzire tutti coloro che si sono imbattuti in quell’immagine.

Sfidate i vostri amici a trovare il cane sul tappeto nelle foto qui sopra. Non è sempre così facile come si potrebbe immaginare: chi lo trova per primo ha vinto. Anche se a vincere sempre in questi casi è il cane!