Questo dolce cane trova un orsetto malato nel giardino di casa sua. Ovviamente sa che non può abbandonarlo lì perché ha bisogno di aiuto e di cure. Per questo motivo decide di portarlo dentro, consapevole che la sua famiglia potrà dargli una mano a stare meglio. La sua storia è stata condivisa online ed è diventata in breve tempo virale.

Era il 2020 quando Richard Vaughan, che risiede nella contea di Washington, in Virginia, negli Stati Uniti d’America, ha deciso di lasciare fuori nel patio il cane i famiglia a giocare. Mai si sarebbe immaginato che sarebbe tornato a casa con uno strano amico.

Il cucciolo, infatti, si è imbattuto nel cucciolo di orso che aveva perso la sua mamma. Stava male, era molto disidratato. Il cucciolo ha capito che aveva bisogno di aiuto e così lo ha portato a casa, salvandogli di fatto la vita.

Il cucciolo non si è perso d’animo e ha portato in casa l’animaletto malato trovato fuori, così i suoi proprietari lo avrebbero conosciuto. E loro sono rimasti senza parole quando hanno capito che si trattava di un cucciolo di orso.

La famiglia ha chiesto aiuto al Virginia Wildlife Center. I volontari hanno subito messo l’orsetto in un incubatrice. Amanda Nicholson, capo del centro di sensibilizzazione, ha detto:

È un ottimo esempio di come tutti noi lavoriamo insieme per fornire ciò di cui un animale selvatico ha più bisogno.

Cane trova un orsetto malato e gli salva la vita

Grazie all’amore e alle cure del team di soccorso, l’orsacchiotto è tornato nel suo habitat naturale e potrà continuare a vivere libero e sano.

Cresci grande e forte in natura con la tua nuova famiglia, piccolino!

Questo il messaggio dei volontari al piccolo orsetto, che ora potrà crescere forte e sano, grazie all’aiuto di persone di buon cuore e un cane buon samaritano.

