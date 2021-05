Davide Rossi è figlio del celebre cantautore italiano Vasco Rossi. L’erede della leggenda del rock recentemente ha subito delle gravi accuse. L’uomo è stato processato per lesioni e omissione di soccorso stradale in un incidente da lui provocato nel settembre del 2016, in zona Balduina.

Il procedimento giudiziario si è concluso con la condanna di Rossi. La procura di Roma ha chiesto 2 anni e 8 mesi di carcere. Inoltre, il rappresentante legale dell’accusa ha richiesto una condanna a due anni di reclusione anche per Simone Spadano. Si tratta del trentenne che accompagnava il figlio di Vasco in auto nel momento dell’incidente.

L’accusa su quest’ultimo sarebbe quella di favoreggiamento, dato che ha dichiarato il falso affermando di essere lui al volante nel momento dell’impatto. Stando alla ricostruzione dell’evento, Davide non sì è fermato allo stop, e si sarebbe successivamente scontrato con un’auto. A bordo della suddetta si trovavano due donne, che avrebbero riportato gravi ferite a seguito dell’incidente.

Infine, il figlio del cantante non si sarebbe fermato per prestare soccorso, ma anzi si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente. In aula di tribunale, Davide Rossi si era difeso con queste parole: “Ci siamo fermati, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto alle ragazze nell’altra auto se fosse tutto a posto e loro ci hanno risposto ‘si si'”.

E ancora: “Ho detto al mio amico di fare il CID me ne sono andato con la ragazza che era in auto con noi perché era molto scossa dall’incidente, sapendo che stavano facendo il CID ero tranquillo. Non navigo nell’oro e non ho un lavoro stabile, i giornali hanno scritto cose allucinanti su di me, ma mi prendo pregi e difetti dell’essere figlio di Vasco”. Questa testimonianza, a quanto pare, non è bastata a convincere il giudice. Il figlio di Vasco Rossi è giudicato colpevole di entrambi i capi d’accusa.