Questo adorabile cane trovato 17 anni fa potrebbe aver avuto in precedenza una famiglia? Se lo chiedono i proprietari che ipotizzano che il cucciolo possa essere scappato o essere stato rapito e portato via da qualcuno dai suoi genitori umani originari. E ora si chiedono se qualcuno forse lo stia ancora cercando.

Un appello online davvero particolare, dal momento che sono passati ben 17 anni. Ma forse prima non avevano avuto dubbi sul fatto che il cane che hanno accolto in casa fosse un trovatello senza casa. Oggi ipotizzano che potrebbe aver già vissuto in una famiglia prima e cercano di capire se questi dubbi sono reali o meno.

In un post pubblicato su Facebook Jutta Bologna Andresen di Parma ha deciso di fare un tentativo, perché crede che il suo cane sia stato rubato a qualcun altro 17 anni fa. E racconta l’incredibile storia di questo dolce e adorabile cucciolotto.

La sua famiglia ha trovato questo cane 17 anni fa in una pineta di Marina di Carrara.

Era dentro una scatola di cartone (di una friggitrice, mi ricordo ancora). Messo molto male. In fin di vita. Il Circo allestito a pochi metri mi ha fatto partire il pregiudizio (perdonate): forse lo avevano abbandonato loro. Oggi, dopo 17 anni, scopro, dopo una radiografia, che qualcuno nei suoi primi mesi (o anni) di vita lo ha curato per una frattura alla zampa anteriore destra. Ha una placca.

La donna pensa che se qualcuno lo ha curato, forse non era stato abbandonato. Forse era scappato o qualcuno lo aveva rubato alla sua famiglia e poi lasciato in mezzo a una strada perché non più in buona salute.

Su Facebook l’utente ipotizza che forse l’abbandono non era colpa della sua famiglia umana, ma di qualcun altro. E lancia un appello:

FORSE IL MIO CANE È STATO RUBATO A QUALCUNO 17 ANNI FA. Faccio un tentativo. So che è folle, ma voglio provare. 17 anni…