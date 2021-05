Lagertha, questo il nome della pit bull protagonista di una triste storia. Lagertha era una guerriera vichinga e i soccorritori hanno scelto questo nome per la cagnolina, proprio per la sua forza, il suo coraggio e la sua voglia di vivere.

Il calvario della cucciola è iniziato quando la sua famiglia ha deciso di trasferirsi. Forse non volevano più occuparsi di lei, forse nella nuova casa non accettavano animali, il vero motivo nessuno lo saprà mai. Fatto sta che hanno traslocato, lasciando a casa la loro amica a quattro zampe. E l’abbandono per questi mostri non era sufficiente, quindi hanno deciso di rinchiuderla in una gabbia e di lasciarla sola, all’interno di quella che una volta era la sua amorevole casa.

Per tanto tempo, Lagertha è stata costretta a starsene in quella minuscola prigione, senza cibo e senza acqua. Aveva soltanto una coperta, ormai piena dei suoi stessi bisogni.

Fortunatamente qualcuno ha notato la sua presenza ed ha deciso di segnalare la cosa alle autorità. Le forze dell’ordine e i volontari del posto, sono subito intervenuti in soccorso della cucciola.

Era come se l’avessero dimenticata, abbandonata lì, consapevoli che sarebbe morta lentamente. Pesava a malapena 11 chili. Era magra e tanto tanto affamata.

Le cure della cagnolina Lagertha

Una volta fuori dalla gabbia, i soccorritori hanno dovuto prenderla in braccio, perché Lagertha non riusciva nemmeno a stare in piedi. Per giorni, è rimasta ricoverata in una clinica veterinaria, dove ha ricevuto le cure di cui aveva bisogno.

Ha ancora una lunga strada davanti a se, ma ogni giorno che passa, questa vera guerriera mostra sempre più miglioramenti.

Le forze dell’ordine hanno avviato un indagine e denunciato gli ex proprietari di Lagertha.

Noi non vediamo l’ora di vedere una nuova foto di questa bellissima cagnolina, mentre gioca e corre felice nella sua nuova casa.