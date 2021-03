Cane truccato, il video è virale su internet

Il video del cane truccato ha letteralmente fatto il giro del web. Internet è uscito fuori di testa per il filmato che ha per protagonista un povero cucciolo che viene conciato con il make up dalla sua proprietaria che sembra davvero divertirsi con colori e maquillage. Tranquilli, non chiamate le associazioni animaliste: il cane sta bene!

Fonte Pixabay

Maquiado è una pagina dedicata a contenuti di bellezza. Si condividono tutorial di make up e trucco, da cui prendere spunto per avere ottimi consigli per avere sempre un aspetto al top. Ma qualcuno ha deciso di condividere un video decisamente diverso rispetto al solito.

Recentemente, infatti, è stato pubblicato un filmato davvero molto insolito, che ritrae non una persona, ma un povero cagnolino, sottoposto a una seduta di trucco. Sì avete capito bene: hanno truccato il cane, ma aspettate di vedere il video prima di gridare allo scandalo, perché non c’è niente che non va.

Il cane non solo si sottopone con tranquillità alla seduta di trucco, ma sceglie anche quali colori e quali prodotti applicare sul suo dolce visino. Il tutto per finta, ovviamente, perché i suoi proprietari mai si sognerebbero di truccarlo veramente.

Il cucciolone però sempre divertirsi davvero tanto a condividere questo momento speciale con la sua miglior amica umana, che fa di tutto per accontentare il cane, che sembra andare sicuro sulla scelta dei trucchi da utilizzare.

Il video del cane truccato fa il giro di internet

La pubblicazione ha fatto un pieno di apprezzamenti, perché è semplicemente adorabile: migliaia di like, di commenti e di condivisioni, per un trucco da influencer.

Che ne dite, ha fatto le scelte migliori per truccare il suo dolce visino? Questo cane è talmente bello e adorabile che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di trucco, non trovate? Semplicemente unico!