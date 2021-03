L’influencer è diventata mamma ed ha svelato anche il nome del bambino che, fino ad oggi, aveva tenuto nascosto

Gioia infinita per la top model Emily Ratajkowski e per suo marito, il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard. Lo scorso 8 marzo, la modella ha dato alla luce il suo primo bambino, il piccolo Sylvester Apollo Bear. Per annunciarlo al mondo, nel pomeriggio di ieri è comparsa una bellissima foto direttamente sul suo seguitissimo account Instagram.

La foto ritrae la bellissima Emily, già in ottima forma dopo pochi giorni dal parto, mentre seduta su un letto allatta il suo bambino.

Sly è arrivato l’8 marzo 2021, nel mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita.

In pochissimo tempo la foto è stata tempestata di like e commenti, tra i quali spicca anche quello della nota influencer italiana Chiara Ferragni.

L’annuncio della gravidanza di Emily Ratajkowski

Credit: emrata – Instagram

Era lo scorso ottobre quando, l’amatissima e seguitissima attrice, modella ed influencer americana Emily Ratajkowski ha annunciato al mondo di essere incinta del suo primo bambino.

A fare scalpore, non furono tanto le bellissime foto con il pancino in bella vista pubblicate prima sul giornale Vogue e poi sul suo account Instagram, ma più che altro le affermazioni che la top model aggiunse alla notizia del lieto annuncio.

Credit: emrata – Instagram

Emily, infatti, dichiarò che non aveva intenzione di sapere il genere del bebè che le stava crescendo in grembo, fino a quando lo stesso figlio non avrebbe compiuto i 18 anni.

Una chiara presa di posizione a favore del mondo gender. Lei spiegò che non aveva la minima intenzione di influenzare il suo erede con imposizioni di alcun tipo, tanto meno di genere.

Quando diciamo ai nostri amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo le congratulazioni, è quasi sempre: “Cosa vorreste voi?”. A noi piace rispondere che non lo sapremo fino a quando lui o lei non avrà compiuto 18 anni. Poi ce lo farà sapere.

Promessa mantenuta quindi. Visto che soltanto ieri, quando ha presentato il suo bambino al mondo, si è saputo che si tratta di un bel maschietto. Ci si sarebbe aspettati un nome ‘Fluid’, ossia che non fosse facilmente collegabile ad uno specifico genere, invece, Sylvester Apollo è chiaramente un nome maschile. Chissà che un giorno la meravigliosa Emily non darà a tutti delucidazioni su questa scelta.