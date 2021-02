Cane urla di gioia quando finalmente ritrova la sua mamma umana (VIDEO)

Il cane urla di gioia quando finalmente si ritrova con la sua mamma umana, che era davvero preoccupata perché lui non era con lei. Una storia per fortuna a lieto fine, raccontata da un video davvero tenerissimo e dolcissimo che dimostra come i cani sono davvero i nostri migliori amici. E come loro possono cambiarci la vita.

Per tre lunghe settimane la mamma umana e il suo cane sono rimasti separati. Kirstin Kapp era disperata, perché non sapeva che fine avesse fatto il suo cane di nome Liddie, che era scomparso da casa. Potete immaginare la sua disperazione?

In un post sui social la ragazza si chiedeva come avrebbe fatto ad affrontare la separazione dal suo cane: le mancava una parte di se e non poteva farci niente. Lo ama più di ogni altra cosa e non sapere che fine avesse fatto la devastava.

Quello che Kirstin Kapp non sapeva era che anche il cuore di Liddie era profondamente spezzato. Da sola senza la sua amata amica umana, come avrebbe fatto a sopravvivere? Per fortuna i loro cuori non sono stati distanti troppo a lungo, anche se tre settimane per chi si ama sembrano un’eternità.

Non si sa cosa abbia fatto Liddie per tre settimane lontana da casa. Ma dopo i 21 giorni in cui è rimasta lontana da casa sua è stata trovata da una coppia che aveva letto la sua storia e sapeva che viveva con la famiglia di Kapp.

Cane urla di gioia quando vede la mamma umana, il video ha commosso tutti

Chi ha trovato Liddie ha velocemente rintracciato dove lavorava la ragazza, portando il cane direttamente nella clinica veterinaria dove stava svolgendo il suo turno.

La ragazza era in lacrime quando Liddie le è letteralmente saltata in braccio, gridando di gioia perché finalmente si erano ritrovate.