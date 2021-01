Bambino abbraccia il suo cane morente nella clinica veterinaria: il racconto del papà su cosa è accaduto

Esiste qualcosa di più vero e sincero dell’amore di un bambino? La foto che vi mostriamo oggi, si è diffusa su Facebook e racchiude l’abbraccio tra un bimbo di nome Gioele e il suo cane Wilma. La cucciola è arrivata allo studio veterinario, in gravi condizioni. Presentava i sintomi da avvelenamento.

Per tutto il tempo, la cagnolina ha potuto contare sulla forza che quell’abbraccio le ha trasmesso. Il suo migliore amico le è rimasto accanto per tutto il tempo. A catturare il dolce momento, è stato il papà di Gioele. L’uomo ha pubblicato la foto su Facebook, per dimostrare al responsabile, cosa avesse significato quell’orribile gesto per suo figlio.

L’uomo ha anche voluto evidenziare come un bambino, dopo quanto accaduto, non si è fermato ad esprimere la sua rabbia verso colui che aveva presumibilmente tentato di uccidere il suo cane. No, perché in quel momento per Gioele, Wilma era la sola cosa importante. Si è seduto accanto a lei, l’ha abbracciata e le ha dato il suo amore.

E questo bambino, di quel giorno, ricorderà tutte le meravigliose persone che hanno donato il sangue e permesso al suo cane di sopravvivere.

La ragione del malessere di Wilma

In seguito a quanto raccontato nel primo post, il papà di Gioele ha spiegato che ulteriori accertamenti hanno escluso l’ipotesi dell’avvelenamento, anche se i sintomi presentati non lasciavano dubbi.

Grazie ad una laparatomia esplorativa, i medici hanno scoperto una massa in emorragia, impossibile da vedere con l’ecografia. Dopo un intervento, il veterinario ha rimosso una parte di intestino e Wilma è tornata a stare meglio.

Il padrone della cucciola e papà del piccolo Gioele, ha voluto ringraziare pubblicamente, tutte le persone che lo hanno aiutato durante il difficile momento.