Filago, cane scivolato nel greto del fiume salvato dai pompieri, il video dell’intervento è commovente

Chissà come ci era finito il cane nel greto del fiume. Ma dopo essere arrivato in quel punto, il povero cucciolo, probabilmente un’anima sola e randagia, non è più riuscito a venirne fuori. Per fortuna sono intervenuti i pompieri che, non senza qualche difficoltà, lo hanno salvato. Sperando che ora qualcuno si possa prendere cura di lui.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da Filago, un comune italiano di poco più di tremila abitanti che si trova in Lombardia, in provincia di Bergamo (si trova a circa 15 chilometri a sud ovest dal capoluogo lombardo, nella cosiddetta isola bergamasca).

Qui i vigili del fuoco, nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio 2021, hanno dovuto eseguire un intervento non facile per poter salvare un povero cagnolino che si era messo nei guai. E che solo loro avrebbero potuto portare in salvo.

A intervenire sul greto del canale a Filato, i Vigili de Fuoco del distaccamento di Dalmine, un comune italiano che si trova sempre in provincia di Bergamo. Il cane, probabilmente abbandonato, si era messo nei pasticci e per fortuna i pompieri erano pronti ad aiutarlo.

Non si sa da dove arrivasse il cane, se fosse stato abbandonato o se semplicemente si era perso. Quando i vigili del fuoco lo hanno tratto in salvo era vivo e stava bene, ma era davvero molto debole e le sue condizioni di salute non al massimo.

Fonte Pixabay

Cane nel greto del fiume: chi si prenderà cura di lui adesso?

Al momento il cane si trova in buone mani. Il veterinario del canile di Urgnano si sta prendendo cura di lui, sperando di poter risalire a un’eventuale famiglia.

Altrimenti speriamo che si rimetta presto per poter trovare una casa per sempre e una famiglia amorevole e piena di buone intenzioni che si possano prendere finalmente cura di lui.