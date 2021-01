Cane vigile del fuoco partecipa al matrimonio del collega, il video spopola sui social

Il cane vigile del fuoco è amato da tutti. È un ottimo lavoratore ed è sempre il primo a intervenire quando c’è bisogno del suo aiuto. Nella sua compagnia lo amano così tanto, che è stato anche l’ospite d’onore al matrimonio di un suo collega. Tanto da rubare la scena agli stessi sposi, non trovate?

Tutti amano Ouro Tercerino, un cane che vive insieme ai vigili del fuoco e dà loro una mano in tantissime attività. Lavora per la compagnia di pompieri Guaranì, in Paraguay. Ha quattro anni e fin da giovanissimo ha vissuto insieme ai suoi colleghi in caserma, dove è volontario ufficiale.

Ouro Tercerino è nato il 22 febbraio 2016 ed è arrivato in quella caserma poco dopo la sua nascita. Ora è un membro ufficiale della Terza Compagnia Sajonia de Incendio y Salvamento de Paraguay. E i suoi colleghi non immaginano la sua vita senza di lui.

Ouro Tercerino è cresciuto con i suoi colleghi e ora tutti lo amano alla follia. Tanto che in occasione del matrimonio di uno dei suoi colleghi umani, Ariel Rolon, lui è stato proprio l’ospite d’onore. E non poteva essere altrimenti.

Il cane ha preso parte alla cerimonia vestito da vero gentiluomo. E anche profumato. La sua bellezza ha oscurato sicuramente tutti i presenti, non ce ne vogliano gli sposi, ovviamente. Ma Ouro Tercerino è dolcissimo!

Cane vigile del fuoco, la star del matrimonio

I colleghi non avevano dubbi, perché lo conoscono già bene. Ma il cane è anche una star sui social network e in molti hanno già raccontato la storia del cucciolo pompiere, facendo il giro del web e del mondo.

Viendo desde cerca la generosidad de la comunidad para con nosotros los Bomberos de Sajonia !Gracias de Corazón 💙🚒 Posted by Ouro Tercerino on Thursday, October 1, 2020

È una star sui social network, perché ha già più di 7mila follower sul web. Le sue fotografie, storie e avventure abbondano.

E noi, ovviamente, continueremo a seguirlo per raccontarvi tutto di lui!