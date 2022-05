Si chiama Egan ed è un cane vissuto sempre a catena e costretto a mangiare le pietre. Una storia straziante quella che l’Enpa ci racconta e che arriva dal Piemonte. Ed è una storia di terribili maltrattamenti, che speriamo possa lasciarsi alle spalle prima o poi. Ora è alla ricerca di una famiglia amorevole che si prenda cura di lui.

Fonte foto da Facebook di Enpa

Egan è il nome che una volontaria dell’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, ha dato a questa povera creatura. Per 7 lunghissimi anni ha vissuto legato a una catena sotto il sole, la pioggia, la neve, il vento. Poteva solo mangiare pietre, perché nessuno si occupava di lui.

Egan viveva in Piemonte con una famiglia che non si è mai presa cura di lui. Aveva problemi seri alla pelle, aveva perso l’udito e anche la vista. Viveva senza l’affetto di nessuno e anche senza ciotole di cibo. Soffriva la fame e il sole lo ha reso praticamente cieco.

Quando i volontari dell’Enpa lo hanno sottratto a questa vita terribile, il cane di taglia medio grande era grato ai suoi soccorritori, che gli hanno dato finalmente un po’ d’amore. Quello che per sette lunghissimi anni non ha mai avuto da chi doveva prendersi cura di lui.

Oggi è in buone mani, ma i volontari sperano di trovare a Egan una casa per sempre e una famiglia che sappia dargli amore e prendersi cura di un cane ipovedente e ipoacustico. Ha bisogno di dimenticare il suo passato e superare i traumi subiti.

Fonte foto da Facebook di Enpa

Cane vissuto a catena costretto a mangiare pietre in cerca di una famiglia amorevole

I volontari cercano una famiglia che sappia dare amore a Egan, che ora è in stallo dalla volontaria che lo ha salvato. Finora non ci son ostate richieste di adozione e si teme possa finire in canile.

Fonte foto da Facebook di Enpa

Egan è in Piemonte, ha 7 anni, è castrato e pesa 20 kg. Adottabile in tutto il centro nord, ma non se in famiglia ci sono gatti. Se vuoi informazioni, chiama il numero 3470056864.