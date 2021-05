Cane viveva sul tetto di una casa: nessuno si prendeva cura di lui

Questa è la storia del povero cane che viveva sul tetto di una casa, completamente abbandonato a se stesso. Non aveva nessuno che si prendesse cura di lui. E nessuno aveva a cuore la sua salute. Si arrangiava come poteva, era pelle e ossa, sopravvissuto per miracolo. Chissà quanta sofferenza deve aver provato nel corpo e nella mente.

Fonte Pixabay

La Polizia Nazionale Colombiana è venuta a conoscenza della sua triste storia. Chissà quanti altri cani come lui soffrono le pene dell’inferno per strada, senza che nessuno se ne accorgo: delle povere creature invisibili agli occhi di tutti.

L’anziano cane Labrador, però, ha avuto una seconda possibilità. Ha vissuto tutta la sua vita sul tetto di una casa a Valle del Cauca, in Colombia. Il suo sguardo triste non è passato inosservato e dall’alto Paul, così lo avevano chiamato, chiedeva a tutti di essere salvato.

I volontari della Fondazione Una Amiga si sono imbattuti in lui e hanno fatto tutto quello che era in loro potere per aiutare il cane. Il povero Paul aveva 14 anni e aveva vissuto tutta la sua vita in quelle terribili condizioni.

Era praticamente pelle e ossa, le costole erano sporgenti, era magro e depresso, stanco per quella vita davvero poco dignitosa. E aveva fame. Su Facebook l’associazione ha annunciato che ora è salvo, grazie all’intervento dei poliziotti che hanno aiutato i volontari a liberarlo da quella schiavitù

Cane viveva sul tetto, ora è finalmente libero grazie a persone di buon cuore

Grazie a Juan Sebastián Vidal e alle persone che hanno collaborato al salvataggio di questo bambino di 14 anni, è già stato trasferito nella nostra sede, dove faremo tutto il possibile per riempirlo d’amore.

Queste le parole dei volontari che hanno compiuto il miracolo.

Alla clinica veterinaria i medici gli hanno diagnosticato una malnutrizione grave. Lo sottoporranno a tutti i trattamenti più utili per guarire, prima di trovargli la sua nuova casa per sempre.