Gli animali sanno essere riconoscenti e grati. Sanno esserlo più di quanto noi esseri umani ne potremmo mai essere capaci in tutta la nostra vita. Come ci dimostra il protagonista di questo racconto. Il canguro ringrazia stringendo la mano alla persona che è davvero il suo angelo custode. L’uomo gli ha letteralmente salvato la vita da un lago ghiacciato in cui rischiava di morire.

Fonte foto da video Facebook di David Boyd

Qualche tempo fa un canguro si è avventurato dove non doveva. Ha deciso di camminare sopra un lago che però si era completamente ghiacciato. Due persone che si trovavano nelle vicinanze hanno deciso di intervenire per poterlo aiutare. Da solo non ce l’avrebbe mai fatta.

David Boyd ha deciso di registrare tutta la scena. Nel frattempo aveva lanciato l’allarme. E aveva chiamato le autorità di Canberra, la capitale del paese. C’era un animale spaventato da aiutare. L’uomo poi ha pubblicato sui social network un video in cui mostrava l’incredibile salvataggio.

Nel filmato si vedono due uomini che lentamente si avvicinano al canguro che fatica a stare in piedi su tutto quel ghiaccio. Si vedono le due persone avvicinarsi lentamente all’animale. Le braccia sempre tese, per paura di spaventarlo.

L’animale però aveva paura ed è rimasto immobile nel lago ghiacciato di Burley Griffin. Quando il primo uomo si è avvicinato, il canguro lo ha spinto via e ha preso a calci l’acqua. Anche il secondo ci ha provato, ma senza successo.

Fonte foto da video Facebook di David Boyd

Canguro ringrazia stringendo la mano

Altre persone sono intervenute per aiutarlo e finalmente il canguro si è arreso e si è fatto aiutare dai suoi soccorritori. Che poi ha ringraziato con una bella stretta di mano.

Fonte foto da video Facebook di David Boyd