L'istinto materno non fallisce mai

L’istinto materno è comune a tutte le specie e porta le mamme a fare di tutto per aiutare i loro figli. Come questa mamma gatta salvata dai soccorritori che fa di tutto per attirare la loro attenzione. E portarli nel luogo dove ha nascosto i suoi piccoli cuccioli appena nati. Sa perfettamente che può fidarsi di quelle persone di buon cuore.

Kia e Kris Papiernik sono una coppia che si opera ogni giorno per aiutare i gattini senzatetto di Philadelphia. Nei loro giri di perlustrazione recentemente si sono imbattuti in una povera gattina che vagava per le strade. E hanno deciso di intervenire.

Quello che non potevano immaginare era che avrebbero anche finito per salvare un’intera cucciolata di gattini appena nati. La gatta ha fatto infatti di tutto per attirare la loro attenzione e portarli dove li aveva nascosti.

La coppia ha incontrato la gatta visibilmente scossa mentre attraversava la strada. Si sono fermati e hanno notato, mentre le davano del cibo, che stava allattando. Era una neo mamma.

I suoi piccoli dovevano essere molto vicini e così l’hanno seguita senza dare troppo nell’occhio per non spaventarla. E finalmente hanno raggiunto il garage dove, in una vecchia scatola, c’era i suoi 4 bambini pelosi.

Mamma gatta ha salvato i suoi micini

I volontari hanno parlato con il proprietario della casa, che ha consegnato mamma e figli ai soccorritori. Li hanno portati dal veterinario e hanno scoperto che il più piccolino aveva il labbro leporino e soffriva di anoftalmia.

Non bisogna preoccuparsi, perché tutti stanno bene e vivono nella loro nuova casa temporanea. Quando i cuccioli saranno cresciuti potranno essere dati tutti in adozione.

