Perché costruire un balcone per i cani? Semplice, per dar loro modo di avere uno spazio all’aperto, in tuta sicurezza, anche quando noi non siamo a casa. Permettendo ai cuccioli di entrare e uscire indisturbati. Così da trascorrere le giornate a spiare ogni giorno i vicini di casa. Perché sappiamo che adorano farlo.

Fonte Pixabay

Caroline Martins è una donna di 25 anni che vive a Itaú de Minas, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione del Sul e Sudoeste de Minas e della microregione di Passos.

Con lei vivono tre cani davvero molto adorabili, che amano stare alla finestra e al balcone a controllare tutto quello che succede nel quartiere. Per questo il nonno ha costruito per loro un balcone a prova di spione incallito.

Caroline Martins in un’intervista ha raccontato che tutto è nato dall’abitudine dei tre fratelli canini Bartholomeu (Barthô), Billie Francisco e Maria Betina di spiare il vicinato. È un passatempo comune a molti cani. E non solo a loro.

I tre amano stare alla finestra, guardar sfrecciare le auto, osservare le persone che passano in strada. Come delle vecchie comari, insomma. Avevano bisogno di uno spazio sicuro a loro dedicato e la famiglia lo ha costruito.

Il balcone per i cani è il più bel regalo che puoi fare a Fido

Il padre di Caroline, nonno degli animali, ha deciso di accontentare i suoi nipoti, perché stare da soli alla finestra era pericoloso.

Abbiamo iniziato a pensare che fosse pericoloso per loro stare lì alla finestra senza supervisione. E poiché non possiamo stare con loro tutto il tempo, abbiamo deciso di fare il minimo indispensabile per renderlo più sicuri e più comodo per loro.

L’amore per i propri animali porta le famiglie a compier gesti di puro amore. I vicini sono avvisati: occhio a quello che fanno.