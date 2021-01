Cane simil San Bernardo trascorre 5 anni nel canile implorando tutti per farsi adottare dopo essere stato abbandonato legato a una staccionata ala Vigilia di Natale

Alla vigilia di Natale il miracolo per il San Bernardo in canile da troppo tempo

Il povero cucciolone simil San Bernardo in canile da 5 anni, da quando era un cucciolo, non aveva mai perso le speranze di trovare finalmente una casa e una famiglia per sempre. E ogni volta che qualcuno si avvicinava a lui ce la metteva tutta. Poi all’improvviso un vero e proprio miracolo di Natale: ora Bernie ha coronato il suo più grande sogno.

Fonte Pixabay

Bernie è un mix di San Bernardo di 6 anni. Quando aveva solo 1 anno, alla vigilia di Natale 2015, è stato trovato legato a una recinzione, in una clinica per animali che si trova a San Antonio, in Texas. Chi poteva averlo abbandonato lì?

I volontari della Bulverde Area Humane Society, (BAHS) si sono presi cura di lui sin dal primo momento. Per cinque anni il povero cane ha vissuto in canile, senza che nessuno si facesse avanti per la sua adozione.

Il canile doveva essere solo una casa temporanea. Ma Bernie ha vissuto qui 5 anni. Ogni volta che qualcuno entrava nel rifugio, lui non perdeva tempo per attirare l’attenzione salutando tutti i possibili adottanti.

Ma mai nessuno ha chiesto di lui. E per il personale del rifugio era strano, dal momento che era un cane adorabile. Fino a quando non hanno pubblicato un appello:

Barnie cerca una famiglia attiva per vivere all’aria aperta, soprattutto se ama l’acqua, perché ama fare i bagni. Ha conquistato il cuore di tutti alla BAHS, ma richiede una casa speciale, con soli adulti e senza altri animali. Vuole essere il tuo unico animale domestico…

San Bernardo in canile da 5 anni trova finalmente casa

Ed ecco che la vigilia di Natale Bernie ha avuto il suo miracolo. Il rifugio ha annunciato che Bernie aveva trovato famiglia grazie a una donna della Florida di nome Kathy.

Fonte YouTube Howl of a dog

La donna ha guidato per chilometri pur di adottare Bernie e portarlo a casa con lei.