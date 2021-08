Anche i cani aspettano la preghiera del papà umano prima di mettersi a mangiare dalla ciotola che la famiglia ha preparato per loro. Proprio come tutti gli altri componenti bipedi della casa che li ha accolti, anche i due cuccioli adottati si mostrano educati e non si muovono di un millimetro. Anzi, sembrano ascoltare le parole della preghiera.

Fonte Facebook Claudia Martins Santos

Claudia Martins Santos è una donna che vive a Camacan, a Bahia. Il 23 maggio scorso ha pubblicato un video su un gruppo Facebook che ha conquistato tutti quanti e che mostra i suoi due cani adottati dalla strada, Nina e Gold, che aspettano la preghiera per mangiare le loro crocchette.

Questi due cuccioli sono stati cresciuti molto bene dalla famiglia. Sappiamo che gran parte dell’educazione e dell’obbedienza arriva dalla natura di ogni cucciolo. Ma la componente del metodo educativo dei genitori è altrettanto fondamentale, come dimostra Claudia Martins Santos.

Nel video si vede il proprietario che mette due ciotole sul pavimento davanti a Nina e Gold. E poi dice la preghiera prima di iniziare a mangiare, seguito con attenzione dai due cani di strada adottati dalla famiglia.

Le cose si stanno facendo difficili, quindi dobbiamo ringraziare Dio per il cibo del giorno.

E poi l’uomo inizia la preghiera, mentre i cani continuano a fissarlo interessati.

Cani aspettano la preghiera per mangiare: che coppia educata

Gold era più interessato, mentre Nina forse era stanca e si è messa ad ascoltare distesa sul pavimento. Dopo l’Amen tutti si sono avvicinati ai loro piatti. E alle loro ciotole.

Buon appetito a tutti: la pubblicazione ha ottenuto 13.000 reazioni, 2.300 condivisioni e decine di commenti da utenti di Internet che si sono innamorati di Nina e Gold.