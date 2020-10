Vogliamo recitare tutti insieme la preghiera per il cane malato o smarrito? Se vi trovate ad affrontare una malattia più o meno grave e avete paura che Fido non possa farcela. Oppure se avete perso le tracce del vostro amato animale domestico e sperate di poterlo riabbracciare un giorno, potete affidarvi al suo angelo custode sperando che lo protegga da ogni male.

Fonte Pixabay

Per recitare questa preghiera, sedetevi accanto a Fido che sta soffrendo. Oppure tenete tra le mani una sua fotografia nel caso sia svanito nel nulla. E riempite di fede il vostro cuore.

La preghiera da recitare a mani giunte

Mio Dio, mi affido a Te, all’Arcangelo Raffaele, alla Vergine Maria, agli angeli guaritori affinché avvolgano il mio animale domestico con la loro energia di amore curativo.

Per favore aiutatelo a guarire e a sradicare dal suo corpo quello che gli sta causando dolore fisico. Se questa è la tua volontà, che continui a camminare sulla Terra accanto a quelli che lo amano.

Ti chiedo di guidarci con le persone giuste, come angeli sulla Terra che lo aiuteranno a ritrovare la salute con il giusto trattamento.

Fonte Pixabay

Chiedo anche a tutti quelli che lo amano di darci la forza di aiutare il nostro animale domestico con la nostra energia positiva e i nostri buoni pensieri in modo che la guarigione avvenga.

Invia un miracolo che ci permetta di rivedere in salute questo bellissimo animale. Anche se sappiamo che tutto è guarito davanti ai tuoi occhi.

Fonte Pixabay

Ti chiediamo di aiutarci nel processo di guarigione, di avere fede e fiducia, per sentire il tuo amore dentro questo animale domestico e dentro di noi.

O Dolce Vergine Maria, rosa mistica, mia divina, Celeste nutrice, umilmente mi dono a te affinché tu possa coprire il mio animale domestico con il tuo manto d’amore.

Riempi la sua anima con la tua dolce essenza di salute celeste e guarisci questa malattia che lo affligge.

Ti offro le mie preghiere e le mie sofferenze per purificare la mia anima e confido nel tuo potere, nella tua grande bontà per aiutarlo a guarire.

Lo chiedo per Gesù Cristo Nostro Signore, Amen.

Fonte Pixabay

Come recitare la preghiera per il cane malato o smarrito

La preghiera va recitata ogni sera, unendo la famiglia con le mani giunte, sperando che il vostro appello possa arrivare fino al cielo. Ed essere ascoltato.

Fonte YouTube Madeline Sanchez sony TV

A seguire recitate 3 Ave Maria, 1 Padre Nostro e 1 Gloria al Padre.