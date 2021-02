Cani combina guai: cos’è quella macchia rossa in casa?

Quante storie di cani combina guai colpevoli abbiamo letto e condiviso? Magari le abbiamo vissute proprio sulla nostra pelle con i nostri amici pelosi. Sapete cosa è capitato in questa famiglia? Il proprietario tornando a casa ha trovato una strana macchia rossa sul pavimento. E si è subito chiesto se non fosse successo qualcosa ai suoi cuccioli.

Fonte Pixabay

Jeremy Eskelsen è il papà umano di tre adorabili cagnolini. Che ogni tanto gli danno qualche pensiero di troppo da quanto sono birichini. Il trio adora infatti combinare guai in giro per casa, per tenere sull’attenti la sua famiglia umana.

I cani che vivono con Jeremy Eskelsen si chiamano Harlow, Lola e Dogma. Un giorno rientrando a casa si sono trovati di fronte a qualcosa che li ha mandati subito in allarme: i loro cuccioli si sentivano male? Cosa era successo, si erano feriti?

Quando i proprietari non erano in casa Harlow, Lola e Dogma avevano combinato un bel guaio. Che aveva provocato macchie rosse incredibilmente giganti in giro per casa. Sapevano di essere colpevoli, perché quando Jeremy è tornato a caso nessun cagnolino è corso incontro a lui alla porta a salutarlo come facevano sempre.

Appena entrato, Jeremy si è subito allarmato: quella macchia poteva essere sangue. I cani erano feriti? Li ha cercati dappertutto, ma loro erano nascosti nelle cucce. E stavano alla grande. Cos’era successo allora?

Cani combina guai avevano sporcato tutto con polvere di gesso rosso

La coppia alla fine ha scoperto perché la casa era un disastro. I cani avevano giocato con polvere di gesso rosso. Si erano dipinti tutta la pelliccia e avevano finito per dipingere l’intera casa.

Diverse parti della casa erano rosso-arancio, così come i cuccioli, ma Dogma era la più colpita. I proprietari l’hanno presa sul ridere, prima di mettersi a ripulire tutta casa. Ma è stato più difficile del previsto: hanno dovuto buttare via mobili, tende e altri oggetti perché non veniva più via!