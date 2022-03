Grazie al Progetto Virginia, attivo già dal 2018 grazie all’Oipa milanese, i cani dei clochard sono curati gratuitamente nella città di Milano. Un’iniziativa importante, visto che spesso gli animali sono l’unica compagnia e l’unica famiglia di persone senza fissa dimora, che vivono con loro in strada condividendo sempre con amore quel poco che hanno.

Fonte foto da Pixabay

Il Progetto Virginia è nato nel 2018 ed è il primo di assistenza veterinaria e comportamentale completamente gratuita destinato ai cani dei clochard che vivono in strada a Milano. Un progetto dedicato a una delegata dell’organizzazione con sede a Milano che è prematuramente scomparsa.

Grazie a questa lodevole iniziativa, i clochard possono avere a disposizione, in forma del tutto gratuita, un medico veterinario e un educatore cinofilo. Così da assicurare agli animali da compagnia le cure mediche di base. E anche consigli su come gestire meglio i pets.

L’Organizzazione internazionale protezione animali di Milano offre sempre tantissimi progetti in sostegno degli animali da compagnia. E con questa iniziativa vuole tendere una mano a chi non ha una casa e non ha un reddito, per poter garantire ai pets la salute.

Altrimenti non saprebbero come fare per poter assicurare tutto il necessario se per caso Fido si ammala. Sarebbero disposti a tutto pur di farlo stare bene, ma purtroppo la loro condizioni di indigenza non permette di rivolgersi a uno studio veterinario. Ma per fortuna l’Oipa ha messo a disposizione medici per aiutare chi non ha una fissa dimora.

Fonte foto da Pixabay

Cani dei clochard curati gratuitamente, tante storie che emozionano

Grazie al progetto Virginia sono stati aiutati Guizzo, un cane malato molto anziano. E Nena, una dolce cagnolina che è stata operata d’urgenza a causa di un’infezione all’utero che poteva costarle la vita.

Fonte foto da Pixabay

E poi ci sono i dolci cagnolini Loki e Linda, che sono stati aiutati con materiale utile per mantenerli in salute. Tenendoli continuamente sotto controllo.