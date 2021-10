Perché i cani del rifugio sono così felici? Lo sono perché un giorno hanno ricevuto una visita davvero molto speciale, che li ha messi finalmente di buonumore. Ad andare presso il canile un mago che ha messo in piedi uno spettacolo dedicato esclusivamente a loro. Con trucchi di magia, coccole e qualche piccolo dispetto e scherzetto, ecco la giornata perfetta.

Fonte foto da video YouTube di TBS

Questa bellissima storia di solidarietà nei confronti di poveri animali senza una casa e senza una famiglia che si possa prendere cura di loro ci arriva dal rifugio per animali della città di Hempstead, un comune degli Stati Uniti, nella contea di Nassau dello Stato di New York.

John Stessel è un mago che è veramente bravo. Con i suoi trucchi magici riesce a incuriosire le persone. Ma non solo loro. Recentemente ha realizzato uno spettacolo per intrattenere un pubblico decisamente diverso: davanti a lui un gruppo di cuccioli che vivono nel canile americano.

John Stessel ha lasciato senza parole, anzi, senza abbai i cagnolini che sono stati messi alla prova dai suoi trucchi e dalle sue magie. C’era chi non sapeva dove finissero gli snack, non prendendo molto bene lo scherzetto, a dire il vero.

E chi si è invece divertito a interagire con il mago che si è presentato con un cappello da Babbo Natale. Come resistere a quel pon pon bianco alla fine di un cappello rosso di morbida stoffa? Pubblico migliore non lo poteva avere.

Gli spettacoli erano rigorosamente privati, per cani di piccola taglia che sono in cerca della loro casa per sempre.

Grazie alla collaborazione tra il direttore del centro di rifugio per animali della città di Hempstead Rob Bills e TBS, il canile ha potuto sensibilizzare sull’adozione di tanti cuccioli in attesa di una famiglia.