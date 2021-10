I cani in aereo possono non viaggiare più nel trasportino come se fossero un bagaglio a mano, separati dai loro migliori amici umani. C’è una compagnia aerea, infatti, che consente ai passeggeri di portare Fido a bordo, nella cabina principale. Per poter trascorrere tutto il tempo del viaggio insieme, non più separati.

Photo by Tanner Crockett on Unsplash

La Japan Airlines è una compagnia aerea battente bandiera giapponese che è una delle compagnie di voli che consente, in alcuni voli speciali, che i cani e tutti gli animali domestici possano viaggiare nella cabina principale insieme ai loro proprietari.

Il primo volo è stato fatto a bordo di un Boeing 737, nell’ambito di uno speciale tour nazionale di tre giorni. Il prezzo del servizio è di circa 1.200 euro (¥ 150.000) e il tour include anche hotel e veicoli a noleggio. Tutto pet friendly, così da non separarsi dagli animali domestici mentre si è in viaggio.

Di solito gli animali domestici viaggiano nelle loro gabbiette o in gabbie fornite dalla compagnia aerea nei vani di carico. Proprio come se fossero un trolley o una valigia, da catalogare come bagaglio.

Il wan wan jet, come è stato battezzato questo speciale volo aereo, ha consentito a passeggeri e cani di viaggiare insieme su un volo charter. Tutti hanno vissuto un’esperienza unica nella cabina, supportati dai membri dell’equipaggio.

Photo by Kelli McClintock on Unsplash

Cani in aereo, si viaggia tutti insieme sugli wan wan jet

Il primo volo è partito dall’aeroporto di Narita (vicino Tokyo), direzione prefettura di Kagoshima (sud-ovest del Giappone). Il volo nazionale trasportava 60 persone e 30 animali domestici ed è durato 2 ore, per circa 1.400 chilometri di viaggio.

Fonte foto da Flickr di pasfam

Quando il volo è stato aperto alla vendita, è bastata solo un’ora per avere tutti i suoi posti riservati. E non stentiamo a credere il motivo di questo sold out istantaneo!