Attenzione ai proprietari di animali domestici. Sapevate che c’è un alimento potenzialmente pericoloso sia per i cani che per i gatti? Di cosa si tratta

Fido fa parte della nostra vita e della nostra famiglia. Niente è più importante della sua salute. Ecco perché oggi andiamo a parlare di un alimento molto pericoloso per gli amici a quattro zampe.

Siamo abituati a prenderci cura dei nostri animali domestici, anche a tavola. E quando sentiamo parlare di cibi che non gli fanno bene, il nostro pensiero va alla cioccolata o magari al pomodoro. Ma l’alimento in questione non è nessuno dei due. Anzi, molti non hanno la minima idea di quanto nocivo possa essere per un cane, ma anche per un gatto.

Stiamo parlando dell’uvetta sultanina o come la maggior parte delle persone la chiama, uva passa. Siamo soliti vederla nei panettoni natalizi, ma anche nelle torte o in varie tipologie di dolci. Anche l’uva normale è molto pericolosa.

Perché questo alimento è nemico dei nostri amici pelosi? Non c’è ancora una spiegazione precisa, ma il frutto dal dolce sapore, se ingerito da un cane o un gatto, può portarlo ad una grave intossicazione e all’aumento, nel sangue, dell’azoto ureico e della creatinina..

Gli animali più sensibili, manifestano in seguito dei problemi gastrointestinali e una grave insufficienza renale. Nei casi più gravi, l’intossicazione può portare anche alla morte.

I sintomi dell’avvelenamento del pericoloso alimento

È bene, quindi, che ogni proprietario di un animale domestico conosca il pericolo dietro questo alimento e i sintomi manifestati in seguito all’ingestione.

Il cane potrebbe smettere di fare la pipì o farne troppa, più del solito. Appare apatico e sempre sonnolento. Cammina lentamente o si trascina con le zampe. Smette di mangiare e beve in modo eccessivo, anche se fuori fa freddo. Infine, presenta vomito e diarrea.

Se notate questi sintomi nel vostro cane, è bene correre subito dal veterinario, per una visita di controllo. Quando si tratta di avvelenamento, ricordate che la tempistica è molto importante.