Questa è la triste storia di Bonnie e Clyde, due cani in cerca di casa ad Alessandria. Avevano vissuto in un canile in Sardegna, prima di essere salvati da una donna di buon cuore che li ha accolti entrambi nella sua casa e nella sua vita, donando loro una seconda opportunità. Dopo la morte della loro mamma umana, però, sono nuovamente in cerca di una famiglia.

Dopo aver trascorso i primi cinque anni di vita in un canile in Sardegna, condividendo lo stesso box fin da cuccioli, tristi e senza speranza, nel 2017 per Bonnie e Clyde è arrivata una svolta. Tutto merito di Lella, una donna che ha deciso di adottarli e di permettere a loro di vivere una nuova vita.

Sono stati cinque anni fantastici per Lella insieme a Bonnie e Clyde, che potevano contare finalmente su una famiglia tutta loro. La donna ha fatto di tutti per farli stare bene e per permettere loro di godere della gioia di vivere fuori da una gabbia. Ma oggi, purtroppo, sono tornati in canile.

A scrivere l’accorato appello è una volontaria, che conosce bene l’adottante che purtroppo è venuta a mancare il 10 gennaio 2022. Bonnie e Clyde, che oggi hanno 10 anni, sono tornati a vivere in un canile. E sono disperati, sia per la perdita della loro amata mamma umana sia per questa condizione che si ritrovano nuovamente a vivere.

Dopo 5 anni di adozione felice, sono di nuovo in un canile. Un luogo che si spera per loro sia temporaneo, perché hanno bisogno urgentemente di una casa che li accolga entrambi insieme, di una famiglia, come quella creata per loro da Lella, che consente di vivere serenamente la loro età adulta.

Come adottare i due cani in cerca di casa ad Alessandria

Se vuoi aiutare i due cuccioloni a ritrovare subito il calore di una casa per sempre e l’affetto di una famiglia amorevole, puoi scrivere o chiamare alle volontarie che si sono prese a carico la loro situazione.

Puoi infatti chiamare Daniela al numero di telefono 3387659872 e Lola al numero di telefono 3387999663. Aiuta questi due cani di 10 anni a uscire dal canile e a ritornare a sperare dopo la morte della loro adorata mamma umana.