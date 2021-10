Come i cani randagi attirano l’attenzione di tutti durante i momenti più impensabili, nessuno ci riesce. Questa storia ci racconta di una troupe di giornalisti che si trovava in un luogo un po’ sperduto per un servizio televisivo sulle balene spiaggiate. Dietro la reporter e a favore di telecamera i cuccioli hanno dato spettacolo.

Il 23 agosto scorso Marina Brito ha condiviso sui social network un momento esilarante avvenuto durante un servizio in diretta da una zona del Paranà in un telegiornale molto seguito. La giornalista parlava di una balena arenata al largo delle coste dello stato, a Pontal do Paraná.

All’improvviso tre cani randagi hanno letteralmente rubato la scena durante la trasmissione live del servizio televisivo. Durante Meio Dia Paraná la giornalista Amanda Menezes riportava la triste situazione, ma i cuccioli hanno deciso di mandare in scena un altro show.

I te cani hanno iniziato a rotolarsi e a giocare mentre la giornalista parlava di una cosa seria, il fatto che il numero di balene spiaggiate sulla costa aveva superato quest’anno i record degli anni precedenti. Davvero una tragedia.

Nel frattempo il trio si divertiva a farsi vedere mentre si rotolava allegramente sulla sabbia calda, distraendo non di poco gli spettatori a casa. Uno si sdraia, l’altro mette le zampe in su e il cameraman a un certo punto ne ha inquadrato un terzo.

Cani randagi attirano l’attenzione e distraggono i telespettatori dal problema delle balene spiaggiate

Il video ha ottenuto oltre 326.000 visualizzazioni, 35.000 reazioni e centinaia di commenti di persone divertite da quel diversivo. E non poteva essere altrimenti, perché la scena è decisamente surreale. Fortuna la mascherina per la reporter, almeno può mascherare il sorriso.

Il problema delle balene spiaggiate è grave. Ma anche quello dei cani randagi. Chissà se qualcuno dopo lo show in diretta non abbia deciso di partire e andare a salvare quei tre attori da Oscar!