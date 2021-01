Cani randagi nel presepe per trovare riparo, ora cercano casa

I cani randagi nel presepe del paese avevano trovato un rifugio sicuro. Fuori chissà quanto era freddo e loro non avevano un tetto sotto il quale ripararsi e nessuno che si prendesse cura delle loro necessità. E così avevano deciso di trovare riparo tra quelle figure sacre. Peccato che a qualcuno non andasse bene la soluzione scelta.

Fonte Pixabay

Questa storia di Natale che speriamo possa avere un lieto fine ci arriva da Vibo Valentia, capoluogo dell’omonima provincia in Calabria. Qui dentro un presepe due cani di strada aveva trovato riparo e rifugio per la notte.

Fuori era freddo e loro non avevano altro posto dove andare. Quando hanno trovato la paglia calda del presepe allestito in città. E così i due cagnolini si sono messi a dormire vicino a San Giuseppe e alla Vergine Maria, forse confortati da quelle figure dallo sguardo buono.

Fonte Facebook ilnostrocaneadozioni

In paese, però, alcuni non hanno gradito questa intrusione. Si sono lamentati e le associazioni in difesa degli animali hanno paura che qualcuno possa arrivare a compiere un’azione criminale, come avvelenare i poveri cuccioli in cerca di aiuto.

Per questo la pagina Facebook Il Nostro Cane Adozioni cerca una casa per questi due cagnolini, che hanno bisogno di un posto sicuro dove stare. E dove vivere per il resto della loro vita.

Fonte Pixabay

Cani randagi nel presepe, chi li vuole adottare

La pagina Facebook chiede di aiutare i due cani. Chi può li adotti: per la giusta famiglia, si possono anche spostare dalla Calabria.

La loro colpa? Aver cercato un riparo dal freddo ed un giaciglio caldo su cui mettersi.In paese alcuni forse per questo… Posted by Il Nostro Cane – Adozioni on Sunday, December 27, 2020 Fonte Facebook ilnostrocaneadozioni

Il gigante (7 anni) e la sua piccolina (3 anni)… La piccolina raggiunge circa i 10 kg, qualcuno ha posto per lei o vorrebbe adottarla prima che sia troppo tardi? Il Gigante buono invece avrà molte più difficoltà, già lo sappiamo. 40 kg di bontà e dolcezza… Chi lo prenderebbe mai?

Fonte YouTube TeleSveva

Per informazioni e adozioni, il numero da chiamare è il seguente: 3207560452.