Capitano Morgan, il cucciolo abbandonato a causa delle sue imperfezioni Capitano Morgan, il cucciolo abbandonato a causa delle sue imperfezioni, ha trovato la famiglia perfetta ed amorevole..

Capitano Morgan è un dolce pit bull, che a otto settimane di vita è stato abbandonato in un rifugio, da quelli che doveva essere i suoi amici umani. Hanno tenuto la madre ed i suoi fratellini, ma di lui non ne volevano proprio sapere, a causa delle sue “imperfezioni”.

Questo cucciolo, quando è venuto al mondo aveva l’occhio sinistro cieco ed un orecchio non formato bene. Per questo era diverso dai suoi fratellini a quattro zampe.

Quelli che dovevano. essere i suoi amici umani, invece di occuparsi di lui, hanno deciso di abbandonarlo. Non ne volevano proprio sapere di lui e del suo futuro.

E’ stato portato nel rifugio di Cause For Paws, dove i volontari lo hanno accolto a braccia aperte ed hanno raccontato sul web la sua storia, che è diventata virale in poche ore.

Ci sono state molte richieste per Capitano Morgan, ma quando Nicole Horabick, si è presentata in quel posto per conoscerlo, è cambiato tutto. Tra loro è stato amore a prima vista.

I ragazzi sono rimasti a bocca aperta da ciò che è accaduto in quei minuti. La donna, ha sempre avuto un amore profondo per gli animali e per questo ha adottato diversi cani, molti dei quali con disabilità fisiche.

Il suo desiderio è solo quello di poter abbracciare la diversità e di non far sentire nessuno inferiore all’altro. I volontari, grazie al suo pensiero ed al suo scopo nella vita, le hanno permesso di portare Capitano Morgan subito a casa e vederlo oggi, è davvero meraviglioso.

Il dolce cagnolino vive con la sua nuova amica umana, che fa di tutto per farlo sentire amato e voluto. In più ha molti fratellini a quattro zampe, che lo hanno accolto a braccia aperte. Amano correre, giocare e divertirsi.

Una storia con un lieto fine bellissimo, che ci ha commosso. Adottate i cani bisognosi, meritano tutti di avere una seconda possibilità di vita.

