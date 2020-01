Chewy il cane abbandonato nel bagno dell’aeroporto Chewy il cane abbandonato nel bagno dell'aeroporto, è stato salvato..

“Era un giorno felice per me, che ero andata in aeroporto a Las Vegas, per andare a fare la mia vacanza. In giro era tutto normale, ma quando sono andata in bagno ho visto qualcosa di sconvolgente. Appena sono entrata ho sentito piangere ed alla fine, ho trovato un cagnolino di tre mesi, chiamato Chewy.

Era stato abbandonato come spazzatura e vicino a lui, c’era una lunga nota, in cui venivano spiegate tutte le motivazione dietro questo gesto.

Il piccolo era un chihuahua di soli tre mesi, che aveva già vissuto in un inferno terribile. Il biglietto spiegava tutto ciò che gli era stato fatto. Non avrei mai immaginato di poter vivere una cosa del genere.

Nella nota, c’era scritto che la sua mamma umana, stava scappando via dal suo fidanzato con un volo, ma che non poteva portare il piccolo Chewy con lei, poiché non aveva fatto tutte le dovute richieste.

Il suo fidanzato era molto violento ed oltre a maltrattare lei, maltrattava spesso anche il suo cane. La donna non poteva più permetterglielo e per questo, ha deciso di fuggire.

Lei sperava che la persona che avesse trovato il piccolo se ne potesse prendere cura. Voleva donargli la seconda possibilità di vita che lei non poteva donargli.

Io non sapevo cosa fare, non potevo portarlo con me. Così alla fine, ho deciso di allertare i volontari di Millie’s Dog Rescue, per farlo aiutare. I ragazzi sono corsi subito in aeroporto ed hanno preso con loro il piccolo Chewy. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Oggi il piccolo è ancora ricoverato nel rifugio e che stanno facendo il possibile per cercare la famiglia perfetta per lui. Non è semplice, ma i volontari mi hanno detto che ha avuto moltissime richieste. Spero che arrivi il lieto fine per il piccolo Chewy.”

