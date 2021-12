A chi ancora non crede all’intelligenza del migliore amico dell’uomo, ci sono là fuori tante storie che possono far ricredere queste persone incredule. Come il dolce cucciolo di Carlino che impara la lingua dei segni, comprendendo alla perfezione i principali comandi segnati, per poter comunicare con la sua amata proprietaria.

Fonte foto da video su Instagram dell’utente _tainaborgess

Il 3 giugno Ta͏i͏ná ͏Bo͏r͏g͏es ha pubblicato sui suoi account social un video che è diventato subito virale. Protagoniste lei e la sua cagnolina Bella, intente a “parlarsi” con la lingua dei segni. La giovane proprietaria dava a Bella i comandi segnati e lei rispondeva alla perfezione.

Spesso Ta͏i͏ná ͏Bo͏r͏g͏es condivide sui social network la sua quotidianità per ridurre barriere e combattere pregiudizi. Una lotta per l’inclusione che passa anche attraverso questo simpatico video che mostra come il suo cane abbia imparato alla perfezione la lingua dei segni.

Taina, infatti, non può sentire. E sui social cerca di insegnare a tutti gli utenti della rete l’importanza di imparare la lingua dei segni brasiliana, visto che lei vive in Brasile. È importante, talmente tanto che l’ha insegnata anche al suo amato cane.

Bella riesce a comprendere nella lingua dei segni brasiliana i semplice comandi come Siediti, Alzati, Fai il morto, Non mangiare e così via. E sa anche riconoscere il gesto che significa che stanno per uscire per una passeggiata. Il suo preferito in assoluto.

Fonte foto da video su Instagram dell’utente _tainaborgess

Carlino impara la lingua dei segni

Se è riuscita a imparare lei, puoi farlo anche tu.

Fonte foto da video su Instagram dell’utente _tainaborgess

Questo il commento della giovane donna che vuole sensibilizzare tutti quanti sull’importanza di imparare una lingua fatta di segni fondamentale per chi come lei non può sentire. Bella ama così tanto la sua proprietaria, che non ha fatto una piega e ha imparato tutto quello che c’era da sapere.