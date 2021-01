Diventare un cane di quartiere libero accudito, per salvarsi dalla strada e non essere più un randagio senza una famiglia e senza una casa. Questa è la storia di Carmelina, che ci arriva dal comune di Campomarino, in provincia di Campobasso, in Molise. Una bellissima storia di riscatto per questo povero cagnolino.

Fonte Pixabay

Questa dolce cagnolina è apparsa in strada all’improvviso in questo comune di circa 7mila abitanti. Aveva fame, era stanca, si vedeva che aveva vissuto in strada da chissà quanto tempo. Subito le hanno dato il nome di Carmelina.

Per Carmelina l’unica strada possibile per salvarsi, era il canile che si trova in zona. Ma i residenti di un condominio hanno deciso di adottarla e di prendersi cura di lei, dandole vitto e alloggio. E anche tanto amore.

Grazie all’Associazione nazionale protezione animali natura ambiente (Anpana), Carmelina è diventato un cane di quartiere libero e accudito, anche con l’aiuto dell’amministrazione comunale e la polizia municipale, che hanno formalizzato il suo status sotto la tutela del comune.

Felice Latevano, presidente della sezione locale dell’Anpana, racconta che oggi Carmelina è finalmente un cane davvero molto felice, mentre indossa la sua targhetta di riconoscimento sulla quale c’è scritto il “titolo” di Cane libero accudito.

Carmelina ora è un cane felice che mostra con orgoglio la sua targhetta di riconoscimento di Cane Libero Accudito.

Cane di quartiere libero accudito, per salvare i cuccioli di strada

La strada del cane di quartiere libero accudito potrebbe essere quella giusta per salvare tanti animali in difficoltà. Che così potrebbero avere la possibilità di essere accuditi da persone di buon cuore che insieme, facendo magari delle collette, possono accollarsi le spese, anche veterinarie, oltre che del cibo.

La storia di Carmelina e di altri cani di quartiere sarebbe da raccontare ovunque, per poter promuovere una cultura dell’aiuto verso creature che hanno assolutamente bisogno di essere accudite.