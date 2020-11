View this post on Instagram

DOGGY NEWS 📢 First Dog Elect! Un adorable Berger allemand nommé Major sera officiellement le tout premier chien, adopté en refuge, à la Maison-Blanche 🏛 Joe Biden a adopté Major en 2018 à la Delaware Humane Association. 🐕 Il est un superbe exemple pour la population! —— An adorable German Shepherd named Major will be officially the very first rescue dog in the White House 🏛 Joe Biden adopted Major in 2018 from the Delaware Humane Association. 🐕 He is an amazing role model for the people! #adoptdontshop