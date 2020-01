Castiglione di Pepoli, Vigili del Fuoco impiegano 36 ore per salvare due cani (VIDEO) Incredibile salvataggio dei Vigili del Fuoco per i nostri amici a quattro zampe. Ci hanno impiegato 36 ore. Ecco cosa è successo.

Sui social network non si parla d’altro che del salvataggio avvenuto nei boschi vicino Castiglione di Pepoli. Due cani da caccia sono rimasti intrappolati in un cunicolo. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Bologna. Questi ultimi, dopo l’individuazione dei due animali dalle squadre per la ricerca per il soccorso, si sono recati sul posto ed hanno impiegato tutta la notte per cercare di tirarli fuori. Ecco il video:

Muscolo e Orfeo, questi i nomi dei due segugi, erano spaventati e confusi. L’intervento è stato lungo e gli uomini dei Vigili del Fuoco sono riusciti a tirare fuori i due animali, dopo ben 36 ore di lavoro costante. Erano scivolati all’interno del cunicolo, talmente stretto da essere diventato la loro prigione.

Fortunatamente i due cani sono risultati stare bene, soltanto uno dei due si è ferito ad una zampa, ma in modo lieve.

Dopo il salvataggio, sono stati affidati alle cure di un veterinario del posto e poi riconsegnati al proprietario.

Non è stato reso noto il modo in cui siamo caduti all’interno del cunicolo, ma la cosa più importante, è che adesso gli animali stiano bene e che siano stati salvati.

Siamo felici di vedere come, gli uomini dei Vigili del Fuoco, ogni giorno si dedicano anche al salvataggio di vite animali, per molti considerate meno importanti di quelle umane.

Questi eroi ci hanno impiegato 36 ore ma alla fine hanno dato una seconda possibilità di vita ai due segugi, che senza il loro intervento, sarebbero morti all’interno di quel cunicolo.

Un grazie speciale va quindi agli uomini dei vigili del fuoco di Bologna e a tutti coloro che hanno contribuito per il salvataggio di Muscolo e Orfeo.

