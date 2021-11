Quante volte hai sentito i bambini urlare dalla loro cameretta, dopo che li avevamo messi a dormire e pensavamo di poterci riposare un po’ a fine giornata: “C’è un mostro sotto il letto”. Questa volta il bambino protagonista di questa scena molto famigliare in tutte le case non si è sbagliato. O quasi. Non era proprio un mostro, ma effettivamente c’era “qualcuno” che si muoveva sotto il suo letto.

Jeni Koyle ha sentito suo figlio di 4 anni urlare che c’era un mostro sotto al suo lettino. La donna non si sarebbe meravigliata se questa uscita fosse stata fatta di notte, perché è normale vedere mostri al buio. Ma suo figlio lo ha detto quando erano solo le 11 del mattino.

A The Dodo la mamma ha raccontato:

Non sembrava troppo spaventato, più affascinato: Era piuttosto pragmatico, tipo, ‘Sto sentendo questo rumore, e questa è la conclusione più logica sulla causa del rumore’.

La donna è subito andato in camera a controllare. E ha scoperto che sì, c”era qualcuno sotto il letto. Ma non era un mostro.

Jeni Koyle ha trovato infatti sotto il letto di casa Sis, il gatto che aveva salvato dalla strada quando era piccolo. Lo avevano trovato nelle zone di campagna dell’Idaho e non potevano lasciarlo lì a morire di fame e di stenti.

Normalmente non ci penserei due volte a un gattino selvatico, ma lei era diversa. Posso dire che aveva una personalità speciale anche allora, e abbiamo legato subito.

Queste le parole della mamma che ha detto che il micio ha stretto un legame così forte con i due figli che è sempre con loro. Anche a letto.

C’è un mostro sotto il letto, ma in realtà è il gatto di casa

La gatta trascorre tanto tempo nel letto con il bambino di 4 anni. Ma quel giorno aveva deciso di andare a controllare il materasso, rimanendo incastrata tra la rete e la copertura di plastica.

Il mostro peloso faceva rumore perché voleva scappare da lì. Quando il figlio ha visto chi era, era sollevato. E tutti si sono fatti una bella risata.